Камеры сняли последние минуты маршрута: в Калининграде ищут загадочно пропавшую 26-летнюю девушку (видео) (обновлено)

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Ссылка В Калининграде продолжаются поиски 26-летней Кристины Л., которая ушла из дома 3 июня и бесследно исчезла. Девушка не выходит на связь с родными, её никто не видел почти две недели. О случившемся «Клопс» рассказал муж девушки Кирилл. Пара поженилась в ноябре 2025 года, снимала квартиру на улице Старшины Дадаева. По уверениям молодого человека, они были счастливы, никаких конфликтов не возникало. Парень работал, Кристина вела хозяйство. Утром в среду, 3 июня, молодые люди были дома. Пока Кирилл спал, Кристина покинула квартиру. С собой девушка взяла большой серый походный рюкзак, почему-то сложив туда вещи мужа. Кроме того, она прихватила плетёную корзину. С собой у Кристины были только ключи от квартиры — телефон, документы и деньги она оставила дома. «Я проснулся в 12:00, а её нет. Я не сразу понял, насколько всё серьёзно. Пошёл её искать по нашим местам, где мы любили гулять, туда, где она могла быть. Заявление о розыске подал вечером того же дня, поняв, что с женой что-то случилось», — говорит молодой человек. По словам мужчины, один из свидетелей сообщил, что видел девушку в день исчезновения во дворе дома. Очевидец обратил внимание, что она тащила рюкзак по асфальту и выглядела растерянной, как будто не понимала, куда идёт.

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Кирилл обегал ближайшие микрорайоны, заходил в частные дома и просил посмотреть камеры видеонаблюдения там, где могла появиться жена. Они зафиксировали, как в 11:16 калининградка вошла в арку возле дома №68 на улице Дадаева со всеми вещами. В тот момент она была в своей клетчатой куртке, синих джинсах и чёрных ботинках. Спустя примерно час Кристина появилась на камере уже на улице Куйбышева в районе дома №197. «В 12:26 она проходит там уже без плетёной корзинки. В руках у неё большая красная папка, на спине — мой походный рюкзак. На ногах уже не свои чёрные ботинки — она обута в мои белые кроссовки», — рассказал супруг пропавшей. Правоохранители пытались отследить дальнейший маршрут калининградки, но на видео она попала только в первые сутки. Последний раз Кристина засветилась на камерах в районе Чувашской улицы. «Мне сказали, что на Чувашской её потеряли и больше в поле зрения камер она не попадала», — пояснил муж девушки.

Супруг отметил, что в последнее время Кристина переживала тяжёлый эмоциональный период. «У неё не было какого-то диагноза, но как будто депрессия у неё была, плохое настроение, подавленное. При этом никаких ссор и конфликтов у нас не было. Перед уходом она также была встревожена, хотя дома всё было спокойно», — рассказал мужчина. По его словам, после исчезновения девушка не связывалась ни с родственниками, ни с друзьями. Проверка возможных мест её пребывания результатов пока не дала. «Со своими близкими она не поддерживала отношений, хотя я общаюсь с её мамой и мы сообща её разыскиваем. И с друзьями она последнее время не общалась, это я точно знаю. Разве что у неё появились новые знакомые, о которых я ничего не знаю. К этой версии я сейчас склоняюсь», — рассказывает встревоженный супруг калининградки.

Мужчина не исключает, что у жены случилось какое-то временное помешательство и она сама не понимала, что делает и куда идёт. Сейчас Кристина может быть в опасности. Незадолго до происшествия Кристина остригла шикарные длинные волосы, оставив сантиметровый ёжик. «У неё не было фотографий со стрижкой. После её исчезновения я взял фотографию с паспорта, и мне помогли сгенерировать её портрет с короткими волосами: на нём она максимально похожа на себя, какая она сейчас и какой ушла из дома», — Кирилл показывает портрет жены. Всех, кто видел Кристину после 3 июня или располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить об этом в полицию или по телефону 112. Также можно звонить в ПСО «Запад»: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444;

Обновлено 16 июня Найдена, жива