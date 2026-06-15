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Неподвижную Бусю несли на руках: пожарные показали, как спасали кошку из горящей квартиры в Васильково (видео)

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Владельцы загоревшейся в Васильково квартиры пытались справиться с огнём тазиками, из задымлённой кухни их вывели спасатели. О подробностях пожара в панельке региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 15 июня.

О ЧП экстренным службам сообщили в 02:06. В квартире на четвёртом этаже загорелись холодильник и кухонная мебель, огонь прошёл 3 м2. Дымом затянуло всё жильё. Пожарные справились с пламенем, не дали ему распространиться и проветрили помещение. 

На месте работали 10 спасателей и три спецмашины. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.

ЧП произошло в доме №5 на улице 40 лет Победы. Бусю вынесли на улицу в тяжёлом состоянии — спасатели откачали её за десять минут.

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Происшествия