На Люблинском шоссе микроавтобус врезался в дерево, водитель погиб (обновлено)

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На Люблинском шоссе, примерно в 9 км от Калининграда, микроавтобус врезался в придорожное дерево. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в понедельник, 15 июня.

По предварительной информации, водитель погиб на месте. Машина получила сильные повреждения, спасатели извлекают тело мужчины из салона.

Обновлено в 11:00

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 9:55. Водителя Ford занесло на прямом участке дороги, после столкновения с деревом машина вылетела в кювет. На месте работают спасатели, медики и сотрудники ГАИ.