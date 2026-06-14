«Кислород, массаж — и Буся жива»: ночью в Васильково загорелась кухня в панельке, пожарные спасли кошку (видео)

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Ночью в посёлке Васильково загорелась квартира на четвёртом этаже панельного дома. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло в доме №5 на улице 40 лет Победы. По данным ведомства, на кухне размером 3 на 6 метров горели холодильник и мебель. Два человека успели самостоятельно выйти из квартиры, люди не пострадали.

По словам соседки пострадавших Юлии, в охваченном огнём помещении осталась кошка. Бусю вынесли на улицу в тяжёлом состоянии, но спасателям удалось её откачать:

«Ребята быстро ликвидировали пожар, оперативно вывели людей. Минут десять спасали кошку, вынесенную из эпицентра возгорания. Кислород, массаж — и вот Буся жива. Низкий вам поклон. Если мне не изменяет память, это экипажи 1, 20, 95. После провели инструктаж, как вести себя в таких ситуациях и что делать пострадавшим. Ребята, храни вас Бог».