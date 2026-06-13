Мать не защитила сына: СК проверяет обстоятельства инцидента в Мамоново, где избили 12-летнего мальчика

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по публикации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Калининградской области. Об этом сообщили в СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация о жителе Мамоново, который избил ребёнка своей знакомой из‑за того, что тот с ним не поздоровался. По данным авторов публикации, мать в этот момент пила и не попыталась защитить сына.

По факту произошедшего следственные органы расследуют уголовное дело. Оно возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Дмитрию Канонерову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.