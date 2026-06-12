В Багратионовском районе BMW вылетел с трассы в кювет, пострадали 4 человека

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В Багратионовском районе BMW вылетел с трассы в кювет, в аварии пострадали 4 человека. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в пятницу, 12 июня, в районе 10:00 на трассе Долгоруково–Каменка. Водитель (2006 года рождения) «на правостороннем закруглении дороги допустил съезд справа по ходу движения транспортного средства». Травмы получили сидевший за рулём парень и три пассажира (один из которых несовершеннолетний).

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.