На Дадаева ночью тушили пожар в магазине мототехники

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В Калининграде ночью в пятницу, 12 июня, произошёл пожар в магазине по продаже и обслуживанию мототехники на Дадаева. Об этом сообщает МЧС региона.

По данным ведомства, вспыхнули литиевые батареи и стеллажи. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали один пропановый и два кислородных баллона, исключив угрозу взрыва. После этого пожарные ликвидировали возгорание.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В тушении участвовали 20 специалистов и пять единиц техники. Причины случившегося предстоит установить дознавателям.