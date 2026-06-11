Не поздоровался — и получил: в Мамоновском округе пьяный мужчина избил костылями 12‑летнего мальчика

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Полиция задержала 41‑летнего жителя Мамоновского округа, который в состоянии опьянения несколько раз ударил ребёнка костылями. Об этом сообщает пресс‑служба УМВД по Калининградской области.

Полиция провела проверку после сообщения о побоях 12‑летнего мальчика. Как установили сотрудники, знакомый матери ребёнка, будучи пьяным, несколько раз ударил школьника костылями. Конфликт произошёл из‑за того, что мальчик, вернувшись домой, отказался поздороваться с гостем. В момент происшествия мать ребёнка спала после застолья и не пресекла действия мужчины. Пожилой родственник, находившийся в квартире, не смог вмешаться и сообщил о случившемся отцу пострадавшего. Тот вызвал полицию.

41‑летнего мужчину задержали и поместили в камеру для административно задержанных. В отношении него составили протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Матери ребёнка, которой 37 лет, также выписали протокол — по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Материалы проверки направят в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего решения.