Калининградец пришёл в гости к другу и испортил вечер металлической трубой: у хозяина разорвалась селезёнка

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В Калининграде 37-летнего мужчину, повздорившего с гостем, госпитализировали с тяжёлыми травмами. Об этом пресс-служба регионального УМВД рассказывает в среду, 10 июня.

Приятели выпивали в квартире пострадавшего. В какой-то момент разговор перешёл в конфликт: гость схватил металлическую трубу и несколько раз ударил хозяина. С повреждением внутренних органов и разрывом селезёнки калининградца увезли в больницу.

О случившемся полиции рассказали медики. 29-летнего подозреваемого задержали. Оказалось, что раньше у него уже были проблемы с законом. На мужчину завели дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ему грозит до 10 лет лишения свободы.