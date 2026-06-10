Ослеп и лишился лёгкого: обвиняемого в убийстве трёх калининградок 27 лет назад выпустили из СИЗО под домашний арест

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В Калининграде обвиняемого в убийстве девушки, её матери и бабушки в квартире на Карла Маркса в 1999 году выпустили из СИЗО в связи с состоянием здоровья. Об этом «Клопс» сообщил знакомый с ситуацией источник, информацию подтвердили в региональном СКР.

Меру пресечения 48-летнему калининградцу изменили ещё весной, однако известно об этом стало только сейчас. Как рассказал источник, мужчина — глубокий инвалид. Около 10 лет назад он ослеп, кроме того, из-за онкологического заболевания ему удалили жизненно-важный орган.

В следственном изоляторе обвиняемый в тройном убийстве провёл несколько месяцев. Как пояснили в региональном СКР, по закону мера пресечения в виде заключения под стражу изменяется на более мягкую при выявлении у подозреваемого тяжёлого заболевания, которое препятствует его содержанию в СИЗО. Мужчине провели медицинское освидетельствование, ФСИН предоставил следствию заключение врачей.

«Поскольку у обвиняемого выявлено тяжёлое заболевание, по ходатайству следствия суд изменил меру пресечения на более мягкую», — добавили в Следственном комитете.

Обвиняемый ожидает суда под домашним арестом. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Возможно, в ближайший месяц материалы передадут на утверждение в прокуратуру.