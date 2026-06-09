Житель Гурьевска пригласил приятеля в гости и до смерти забил его во дворе своего дома

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В Гурьевске 49-летний местный житель избил до смерти знакомого, который пришёл к нему в гости. Об этом в телеграм-канале регионального СК сообщают во вторник, 9 июня.

Всё произошло в ночь на 7 июня во дворе дома на улице Строительной. По версии следствия, мужчины поссорились, после чего пьяный хозяин стал бить 52-летнего приятеля по голове и телу. Пострадавший умер на месте.

Подозреваемого задержали и допросили. Против него возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд отправил мужчину под стражу до 7 августа. Следователи допрашивают свидетелей и назначили экспертизы. Расследование продолжается.