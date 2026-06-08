Не досталась никому: калининградец пришёл в гости к приятелю и ударил его ножом в спину из-за женщины

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В Калининграде мужчина ударил ножом приятеля во время спора из-за женщины. Об этом «Клопс» рассказали в региональном УМВД.

По предварительным данным, 46-летний злоумышленник пришёл в гости к своему приятелю. К застолью присоединилась знакомая. В какой-то момент разогретые спиртным мужчины начали выяснять, кому достанется дама сердца. Конфликт перерос в поножовщину — гость набросился на хозяина и воткнул ему в спину нож.

Потерпевшего госпитализировали с колото-резаными ранениями, а подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали оперативники уголовного розыска. В отношении него возбудили дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Агрессивному калининградцу грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время фигурант помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.