В Калининграде 27-летний парень полгода донатил экстремистам и попал под статью

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27-летнего жителя Калининграда обвинили в переводах организации, признанной в России экстремистской. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 8 июня.

По версии следствия, с августа 2021-го по февраль 2022 года молодой человек донатил на счёт в иностранном банке. Деньги, считают в прокуратуре, шли на поддержку компании, ликвидированной по решению суда. Обвинительное заключение утвердили, дело передали в Зеленоградский районный суд.

«За финансирование экстремистской деятельности, в том числе переводы средств на банковские счета организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими, установлена уголовная ответственность в соответствии со ст. 282.3 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы», — напомнили в ведомстве.