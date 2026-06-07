Ущерб от действий пиромана, спалившего квартиру, два дома и гараж в Калининграде, вырос до 2 млн рублей

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Ущерб по делу калининградского пиромана, которого подозревают в серии поджогов в Московском районе, превысил 2 млн рублей. Об этом областная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 7 июня.

По данным ведомства, 19 мая ранее судимый 55-летний мужчина решил отомстить знакомой и устроил пожар в её квартире на улице Лаптевых. В тот же период — с 14 по 20 мая — он спалил ещё два жилых дома и гараж незнакомых людей. Здесь мотив был уже другой: желание похулиганить.

«Прокуратура <...> признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»). Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.