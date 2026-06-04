В Калининграде пьяная женщина залезла в колодец спасать котёнка, на помощь бросился муж — оба застряли

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В Калининграде пьяные супруги едва не погибли в колодце. Об этом «Клопс» рассказали в ГО и ЧС по Калининграду.

Несчастный случай произошёл 3 июня около 19:00 в СНТ «Медик». Женщина прыгнула в колодец глубиной около четырёх метров, частично заполненный с водой, за ней полез такой же нетрезвый супруг. Оба не смогли вылезти наверх.

Паре безуспешно пытался помочь приятель, ставший свидетелем происшествия. Мужчина обратился в экстренные службы региона. На место приехали городские спасатели, которые оказались поблизости на другом вызове. При помощи верёвок и специального снаряжения они подняли наверх обоих.

«На вид паре около 50 лет. Они не пострадали — стояли в холодной воде, но голова была на поверхности. Оба были сильно пьяные. Их осмотрели медики, но от помощи они отказались. Женщина утверждала, что полезла в колодец за котёнком. Спасатели осмотрели скважину, но животное не обнаружили», — добавили в ведомстве.