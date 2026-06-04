Дело о велосипедистке, которую больше года назад сбил пьяный мужчина на Люблинском шоссе, передали в суд

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Уголовное дело о ДТП на Люблинском шоссе, где пьяный водитель Nissan сбил 61-летнюю велосипедистку, передали на рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Авария произошла 20 мая прошлого года. 40-летний калининградец двигался по Люблинскому шоссе со скоростью около 80 км/ч. Мужчина был пьян и, как считают следователи, мог предотвратить ДТП, но нарушил правила и сбил велосипедистку, ехавшую в попутном направлении.

После наезда водитель остановился, вышел из машины и убедился, что сбил женщину. Затем он снова сел за руль и уехал с места аварии. Пострадавшей причинили тяжкий вред здоровью.

Действия автомобилиста квалифицировали по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения»). Сейчас решается вопрос о принятии дела к производству и назначении судебного разбирательства.