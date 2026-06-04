Жителя Калининградской области обязали вернуть 100 тысяч за лечение по ОМС дочки, пострадавшей вместе с ним в аварии

Мужчину признали виновником ДТП и возбудили в отношении него уголовное дело по статье ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Весной 2025 года дело прекратили в связи с примирением сторон.

Малышку увезли в больницу. Сам Александр также был травмирован и долгое время лечился.

Девочка сидела в кресле на переднем пассажирском сиденье. Ребёнок серьёзно пострадал, получив ушиб головного мозга, перелом теменной кости, субарахноидальное кровоизлияние и перелом нижней челюсти. Эти травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Днём 9 октября 2024 года Александр с полуторагодовалой дочкой ехал на своей Daewoo Matiz по шоссе Ушаково — Гаврилово. Скорость была небольшой, около 65–70 км/ч, но мужчина не учёл дорожные условия и машина врезалась в дерево на обочине.

У 58-летнего Александра (имя изменено) шестеро детей. Сам мужчина — стал инвалидом после ДТП, ему ещё предстоят операции.

Потребовали вернуть деньги за медпомощь

Вскоре Александр узнал, что расходы на лечение ребёнка — 234 305 рублей — страховая организация решила взыскать в гражданском порядке.

1 августа 2025 года мужчине направили претензию с требованием вернуть деньги, потраченные на медпомощь. В указанный срок он денег не перечислил, и страховая компания пошла в суд.

В иске указано, что у пострадавшей девочки был полис ОМС. После аварии ей оказали медпомощь — сначала скорая, потом было лечение в Детской областной больнице, а затем ребёнок лечился амбулаторно в Озёрской ЦРБ. Все расходы покрыли за счёт средств ОМС, что подтверждалось платёжными документами страховой компании.

В иске они указали, что страховые медицинские организации и терфонды ОМС могут требовать компенсировать расходы на лечение, если застрахованному человеку был причинён вред и медпомощь оказывалась за счёт средств ОМС. ФЗ №165‑ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» прямо указывает: страховщики могут подавать регрессные иски к лицам, причинившим такой вред. В том числе к виновникам ДТП.

Сумели снизить размер компенсации

Адвокат семьи Владимир Кузьмин признал иск частично и ходатайствовал о снижении выплаты, сославшись на п. 3 ст. 1083 ГК РФ («Учёт вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред, позволяющий уменьшить размер возмещения вреда с учётом имущественного положения гражданина, если вред причинён неумышленно»).

Защитник отметил, что Александр сам получил серьёзные травмы и сейчас имеет инвалидность второй группы. На иждивении мужчины — шестеро маленьких детей и неработающая супруга. Ответчик платит алименты, а его доход — только пенсия по инвалидности. Это всего 26 480,82 рубля, из которых половина удерживается.

Позиция суда

Изучив материалы дела, суд указал, что совершённое ответчиком ДТП относится к категории неосторожных, умысла в действиях водителя не было. При назначении суммы было учтено состояние здоровья мужчины и семейное положение. Суд посчитал возможным уменьшить сумму регрессного взыскания до 100 тысяч рублей.

Кроме того, с ответчика взыскали 4 тысячи рублей госпошлины в доход местного бюджета. Страховая компания от уплаты пошлины при подаче иска была освобождена.

Комментарий адвоката

Как пояснил адвокат семьи Владимир Кузьмин, с некоторых пор взыскание средств за лечение страховыми компаниями становится привычной практикой. Это касается дел о ДТП или других, где установлен виновник и потерпевший, который получил травмы и был вынужден пройти лечение.

«Раньше такие иски не практиковались, а теперь появилась практика и не только по Калининградской области.

Это касается дел, где есть приговор суда, которым человек признан виновным.

Ситуации могут быть разные, они связаны с причинением вреда здоровью. Любая страховая компания, в которой застрахован пострадавший, может обратиться с таким иском к виновному лицу. В случае с Александром мы сумели уменьшить размер компенсации. Ответчик согласился с таким решением и не стал его обжаловать», — добавил адвокат.