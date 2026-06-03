В Черняховске восьмилетняя девочка выпала из окна второго этажа

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В Черняховске восьмилетняя девочка выпала из окна дома на улице Портовой. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 3 июня.

Сообщение о происшествии передали экстренным службам в 18:56. По предварительным данным, школьница выпала со второго этажа. Ребёнка осмотрели медики и госпитализировали в Детскую областную больницу.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в момент происшествия девочка была дома с мамой и бабушкой. Полиция проводит проверку.