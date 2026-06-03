Калининградец превратил теплицу в незаконный «волшебный сад» и получил 6 лет «строгача»

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В Калининграде 56-летний местный житель обустроил в теплице наркоплантацию и заготовил для продажи больше 7,5 кг запрещённых веществ. Об этом областная прокуратура рассказала в своём телеграм-канале в среду, 3 июня.

На нелегальный бизнес вышли в 2025 году. Полицейские выяснили, что мужчина поставил производство на поток: выращивал запрещёнку, собирал, сушил, измельчал и фасовал по пакетам. Ленинградский районный суд признал калининградца виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства, совершённые в крупном размере») и приговорил к 6 годам колонии строгого режима.