Попытки заработать на торговле наркотиками привели 18‑летнюю калининградку на скамью подсудимых

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В Калининграде попытки заработать на торговле наркотиками привели 18‑летнюю местную жительницу на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в среду, 3 июня.

По данным полиции, девушка через интернет согласилась работать «закладчицей» и получила крупную партию запрещённого вещества для дальнейшего сбыта. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали её до того, как она успела разложить весь товар. Наркотики нашли как в тайниках, так и при личном досмотре. Общий вес изъятого превысил 103 грамма, что относится к крупному размеру.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). На время следствия девушку отправили под домашний арест. Сейчас дело с утверждённым обвинением направлено в суд.