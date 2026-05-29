Калининградский суд решит, отправят ли на лечение женщину, обвиняемую в убийстве на Азовской

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградский суд решит, отправят ли на лечение 35-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве знакомого. Об этом сообщает региональный СКР в пятницу, 29 мая.

По версии следствия, преступление произошло 10 февраля 2026 года в квартире на улице Азовской. В ходе конфликта женщина ударила мужчину фрагментом стекла в бедро и повредила артерию. Потерпевший скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование завершено. Комплексная судебно‑психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело направлено в суд, который должен решить вопрос о применении к женщине принудительной меры медицинского характера.