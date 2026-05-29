В Гусеве вынесли приговор парню, который пришёл к знакомому в гости и едва не оставил того без глаза

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28-летнего жителя Гусева, который выстрелил в знакомого из пневматического пистолета, приговорили к четырём годам лишения свободы. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в пятницу, 29 мая.

«С учётом позиции государственного обвинителя <...> суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.