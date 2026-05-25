Тело под машиной: стали известны подробности гибели мужчины на берегу Калининградского залива

Мужчину, тело которого обнаружили на берегу Калининградского залива под колёсами легковушки, задавила пьяная женщина. Об этом «Клопс» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По предварительным данным, калининградка 1993 года рождения отдыхала у воды. Около 17:00 она решила прокатиться на машине. Не имея водительских прав, женщина села за руль Opel и помчалась вдоль берега. Не справившись с управлением, она переехала другого отдыхающего, который лежал на песке.

Мужчина 1990 года рождения, по неподтверждённым данным, был знаком с автомобилисткой, они отдыхали в одной компании. Погибший — военнослужащий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).