В Гвардейске неизвестные вывели из строя главный фонтан, набросав туда камней (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Гвардейске главный городской фонтан вышел из строя после того, как неизвестные набросали в него камней. Об этом администрация муниципального округа написала в своей группе во «ВКонтакте».

Из-за поломки фонтан начал заливать дорогу. После ремонта специалисты достали из чаши камни, которые и стали причиной неисправности. Власти отметили, что систему подачи воды регулярно забивают мусор и окурки.

Горожан попросили бережнее относиться к городскому имуществу и не проходить мимо вандализма. Очевидцев порчи фонтана просят фиксировать происходящее и сообщать об этом в администрацию.