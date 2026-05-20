В Калининграде ребёнок получил ожоги после игры с бензином на пустыре

В Калининграде несовершеннолетний попал в ожоговое отделение с травмами второй и третьей степени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в среду, 20 мая.



Инцидент произошёл накануне поздним вечером. В 22:16 ребёнка госпитализировали в ЦГКБ. По данным спасателей, ожоги голеней он получил во время игры с бензином на городском пустыре.



В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать меры безопасности: не оставлять детей без присмотра, хранить бензин и другие горючие жидкости в недоступных местах, объяснять ребёнку смертельную опасность игр с огнём и не позволять разводить костры или поджигать предметы.