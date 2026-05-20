Отказ матери, тяжёлый диагноз и возвращение в семью: что известно о мальчике, выпавшем из окна в Калининграде

Мальчик, выпавший из окна квартиры в Московском районе, получил тяжёлые травмы головы и позвоночника, он находится в больнице. «Клопс» выяснил, что известно о семье ребёнка.
У мальчика непростая судьба. С годовалого возраста малыш находился в Доме ребёнка. Мать, ссылаясь на тяжёлую жизненную ситуацию, дала согласие на его усыновление. Ребёнок какое-то время жил в семье, но приёмные родители не справлялись с ним и отказались от опеки.
Когда сыну было четыре года, мать забрала его, с тех пор они живут вместе. Мальчик состоит на учёте психиатра с диагнозом «умственная отсталость тяжёлой степени с нарушением поведения». Ребёнок посещает специальный центр для детей-инвалидов, его мама не работает. Каждые полгода он проходит лечение в психиатрической больнице, последний раз это было в начале нынешнего.
У него есть две сестры. Старшая — совершеннолетняя, она учится в колледже, 15-летняя — школьница. Именно она в тот день присматривала за братом, пока мама отъехала по делам.
Как рассказала сестра, она была в другой комнате, а брат лежал на своей раскладушке, которая стоит под окном. Оно было закрыто. Девочка несколько раз заглядывала в комнату, чтобы проверить, всё ли в порядке. В очередной раз она увидела, что мальчика в комнате нет, а окно распахнуто. Выглянув, сестра увидела, что брат лежит внизу на асфальте. Он был в сознании, сказал сестре, что у него болит грудь. Школьница сразу позвонила в «112».
В 2021 году мать привлекалась по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Женщину поставили на профилактический учёт в ПДН, но позже сняли с него. В полиции считают, что обстановка в семье нормализовалась.
По данным источников, на момент госпитализации состояние ребёнка оценивалось как тяжёлое. У него черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, перелом поясничного отдела позвоночника и перелом голени.
В прокуратуре Калининградской области пояснили, что по данному факту проводится проверка. Ведомство контролирует работу правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Несчастный случай произошёл 19 мая около 17:35 в Московском районе Калининграда. 12-летний мальчик был дома с сестрой. Когда она вышла из комнаты, брат выпал из окна четвёртого этажа.