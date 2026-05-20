Перед операцией шансы были 50 на 50: близкие — о 20-летнем велосипедисте, которого переехала машина в Калининграде (видео)

Состояние стало критическим

Как рассказал «Клопс» брат пострадавшего Фарид, мама была настолько подавлена и шокирована, что несколько раз теряла сознание. У Руслана диагностировали переломы лопаток, ушиб и гематому головного мозга. Сначала врачи оценивали состояние как средней тяжести, но позже оно резко ухудшилось.

«Мы пообщались с медиками, поехали домой, но нам позвонили и сказали срочно возвращаться в больницу.

Состояние брата стремительно ухудшалось из-за увеличения гематомы, которую нужно было срочно оперировать.

Состояние стало критическим, Руслана уже готовили к операции», — вспоминает Фарид.

Операция длилась около трёх часов, и врачи предупредили семью о серьёзных рисках. Они сидели в больнице и молились за родственника, мама была ни жива ни мертва.

«Нам прямо сказали: шансы — 50 на 50. Он мог умереть и во время операции, и после неё. Ночь на 18 мая была решающей. К утру он открыл глаза, начал отходить от наркоза, и для нас это была великая радость! Во вторник, 19 мая, мы впервые за два дня смогли немного покормить его супом», — рассказал мужчина.

По словам Фарида, семья сейчас консультируется с юристами и собирает информацию о происшествии. Он утверждает, что брат потерял управление перед столкновением из-за поломки велосипеда.

«Он не летел специально под машину. На велосипеде порвалась цепь, когда он перестраивался. В этот момент он потерял управление», — считает брат пострадавшего и говорит, что это видно даже на записи.

Родственники рассказали, что водитель автомобиля на связь с ними не выходила.

«Соседка видела момент ДТП, даже сделала небольшую запись уже после случившегося. Водитель сначала переехала его передним колесом, а затем заднее проехало прямо по голове Руслана. Женщина выбежала из машины, минут пять суетилась, пыталась куда-то звонить. Потом примчалась скорая, брата увезли в БСМП. Понятно, что водитель ещё разбиралась с полицией, но что мешало ей приехать в больницу, поинтересоваться его состоянием — не сама, так хотя бы отправить своего представителя? Что мешало узнать наши контакты, написать хоть слово, узнать, как пострадавший. Нет, человек вообще на связь не выходит», — констатирует мужчина.