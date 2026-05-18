Троим подросткам, избившим 16-летнюю девушку у «Маяка» и надругавшимся над ней, дали по 8 лет

В Калининграде вынесли приговор трём подросткам, которые напали на парочку возле торгового центра на Театральной. Об этом пресс-служба областного суда пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 18 мая.

Всё произошло ночью 18 декабря 2024 года. По данным суда, подростки избили 16-летнюю калининградку и её 18-летнего спутника, забрали у них деньги и телефоны, а затем надругались над девушкой. Суд взыскал компенсацию морального вреда: 1 млн рублей — для потерпевшей, 450 тысяч — для молодого человека.

В приговоре есть и другие эпизоды, связанные с двумя парнями из этой же троицы. 4 октября 2024 года они напали на 16-летнего знакомого, угрожали ножом и отобрали телефон дороже 75 тысяч рублей. Ранее эти же подростки воровали из магазинов деньги, ноутбук, устройства для курения, табачную продукцию и другие товары. Общий ущерб составил 160 тысяч рублей.

Суд квалифицировал действия всех троих по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). Двум участникам дела также вменили кражи по п. «а», пп. «а», «б» и пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Двое будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а после освобождения каждому назначили ещё 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Третий к моменту нападения уже достиг совершеннолетия, его отправили в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.