В Эрмитаже предприниматель захватил императорский трон и достал ножи, когда ему велели уйти

В Санкт-Петербурге 45-летний предприниматель из Ленобласти забрался на Большой императорский трон в Эрмитаже и начал зачитывать принесённые с собой бумаги. Об этом «Фонтанка» пишет в воскресенье, 17 мая.

Инцидент произошёл после 14:00. Мужчина перелез через ограждение, поднялся на возвышение и начал громко говорить о своих проблемах. Очевидцы слышали слова о взятках, кредитах и разорении. Сотрудник Эрмитажа попытался спустить посетителя, но тот достал два ножа и двинулся на работника музея — ему пришлось отступить. После этого в зал прибыл наряд Росгвардии.

Посетителей вывели из зала, вооружённого мужчину задержали. В Росгвардии отметили, что он пытался сопротивляться. Позже бизнесмена доставили в отдел полиции Центрального района.

По данным издания, предприниматель зарегистрирован в деревне Горбунки Ломоносовского района, у него трое детей. Прежде мужчина занимался несколькими бизнес-проектами. Часть компаний ликвидировали, одна по итогам 2025 года ушла в минус.