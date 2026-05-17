Велосипедиста, сбитого возле «Школы милиции», переехала машина (видео)

В Калининграде велосипедист, сбитый на кольце у «Школы милиции», после удара оказался под колёсами машины. Подробности аварии опубликовали в канале областной Госавтоинспекции на платформе Макс в воскресенье, 17 мая.

ДТП произошло в 8:27. Молодой человек выезжал на Московский проспект со стороны улицы Буткова, перпендикулярно ему двигался кроссовер. Сейчас пострадавший находится в больнице. Проводится проверка, инспекторы выясняют детали аварии.