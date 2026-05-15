В Калининграде из-за ДТП с трамваем и упавшего дерева изменили движение транспорта

В Калининграде из-за аварии на площади Победы и упавшего дерева в районе Ручейного проезда часть общественного транспорта пустили в объезд. Об этом Центр организации движения и пассажирских перевозок сообщил в своём телеграм-канале в пятницу, 15 мая.

После ДТП с трамваем движение маршрутов №3 и №5 заблокировано в обоих направлениях. Сейчас составы не ходят по проспектам Мира и Советскому. Вагоны временно пустили в объезд по улицам Черняховского и Шевченко, а также по Ленинскому проспекту; дальше — по обычным маршрутам.

Ещё одно ограничение действует у дома №11А в Ручейном проезде. Из-за упавшего дерева автобусы №14 не могут проехать к конечной в микрорайоне Прегольский и разворачиваются в районе пересечения с Южным проездом.