Дело калининградского адвоката Марии Бонцлер, обвиняемой в госизмене, передали в суд

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области завершили расследование дела адвоката Марии Бонцлер, которую обвиняют в государственной измене. Об этом в телеграм-канале регионального СК сообщили в пятницу, 15 мая.

Следствие считает, что в 2024 году 65-летняя правозащитница собирала данные о силовиках, занимавшихся делами о сотрудничестве с одним из недружественных государств, и передавала их спецслужбам этой страны. В ведомстве также утверждают, что Бонцлер делилась сведениями, которые узнала во время адвокатской работы.

Уголовное дело расследовали по ст. 275 УК РФ («Государственная измена, то есть совершённые гражданином Российской Федерации шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»). Следствие собрало доказательства, обвинительное заключение утвердили, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.