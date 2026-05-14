Четверо пострадавших, среди них двое — дети: подробности ДТП на Южном обходе

В аварии на Южном обходе Калининграда, где столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, авто марки Chery, за рулём которой сидела женщина, остановилась в правой полосе и включила аварийную сигнализацию. В салоне находились двое детей: 14-летний — на переднем сиденье, 7‑летний — в детском кресле на заднем.

В стоящий автомобиль на полном ходу врезался молодой мужчина, управляя Mercedes. В аварии пострадали четыре человека: водитель Mercedes, а также мать и двое несовершеннолетних детей из второй машины. Одного из детей реанимируют на месте происшествия.