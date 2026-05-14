Регистрировал мигрантов за деньги: в Калининграде задержали владельца очередной «резиновой» квартиры

В Калининграде задержали владельца очередной «резиновой» квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 14 мая.

По данным полиции, 51‑летний безработный житель Калининграда за плату регистрировал иностранцев в своей квартире на улице Мишина. На учёт он поставил более 15 человек. При этом ни один из них по адресу регистрации не проживал и даже не планировал там находиться.

В отношении мужчины возбудили 13 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства»). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.