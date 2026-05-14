На Калининградской ТЭЦ‑2 погибли трое работников: руководство цеха обвиняют в нарушении промышленной безопасности

В Калининградской области перед судом предстанут двое сотрудников ТЭЦ‑2 по обвинению в нарушении промышленной безопасности, повлекшем гибель трёх человек. Об этом сообщает региональный СКР в четверг, 14 мая.

По версии следствия, в октябре 2022 года заместитель начальника котлотурбинного цеха оформил наряд‑допуск на ремонт оборудования энергоблока, однако документ не содержал всех необходимых мер безопасности. Мастер по ремонту оборудования, в свою очередь, приступил к работам, не выполнив обязательные требования промышленной безопасности. 17 октября 2022 года днём при ремонте фильтр‑сепаратора в помещении блочного пункта подготовки газа произошёл резкий выброс газа, после чего последовали взрыв и пожар. На месте погиб 55‑летний сотрудник предприятия. Двое слесарей — 45 и 66 лет — умерли в больнице.

Следователи провели более 50 допросов, назначили и изучили свыше десяти экспертиз, включая судебно‑медицинские и технические. Доказательства собраны в полном объёме, обвинительное заключение утверждено. Бывшему заместителю начальника цеха и мастеру вменяют ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек»).