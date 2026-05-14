В Правдинске питбуль укусил 9-летнего мальчика: у владельцев требуют компенсировать моральный вред через суд

Прокурор обратился в Правдинский районный суд с иском о компенсации морального вреда в интересах 9‑летнего ребёнка, которого укусила собака породы питбуль. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда в четверг, 14 мая.

По данным проверки прокуратуры, инцидент произошёл в марте 2026 года. Мальчик гулял во дворе дома, когда его укусила собака соседей. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что сосед нарушил требования закона об ответственном обращении с животными, что и привело к причинению вреда ребёнку.

В иске прокурор просит взыскать с владельца животного 100 000 рублей в пользу матери мальчика в качестве компенсации морального вреда. Заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 14 мая 2026 года.