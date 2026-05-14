В Калининграде задержали женщину, перепродававшую банковские карты мошенникам

В Калининграде возбудили уголовное дело против 36‑летней местной жительницы, которую подозревают в посредничестве при продаже банковских карт телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 14 мая.

По версии полиции, женщина нашла в мессенджере объявление о скупке электронных средств платежа и начала самостоятельно искать людей, готовых передать доступ к интернет‑банку и реквизиты карт за вознаграждение. Схему она продвигала через социальные сети. Владельцам карт подозреваемая платила от трёх до пяти тысяч рублей, а при перепродаже получала уже от пяти до десяти тысяч.

Правоохранители установили, что таким образом женщина передала данные как минимум по двум банковским картам. Предполагается, что доступ к ним использовали телефонные мошенники для вывода похищенных средств.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до шести лет.