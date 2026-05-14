Дорезали палец и спрятали в колготки: что известно о ЧП в детсаду Махачкалы

8 мая в детском саду №22 в Махачкале трёхлетняя девочка получила травму, в результате которой ей ампутировало мизинец на правой ноге. Сотрудники учреждения не только не оказали помощь, но и пытались скрыть случившееся. Что известно о ЧП, пишет РИА Новости.

По информации источника в правоохранительных органах Дагестана, изначально ребёнок прищемил палец дверью. В результате он начал отрываться. Согласно той же версии, воспитатели впоследствии «дорезали» его. В детском саду оторванную часть положили девочке в колготки, чтобы скрыть травму . Родители обнаружили палец только вечером, когда привели ребёнка домой. По словам родственников девочки, срез пальца был очень ровным, что указывает на его неестественное происхождение.

Девочку доставили в больницу, где ей была проведена операция, но палец восстановить не удалось. Врач-ортопед Ибрагим Евтемиров сообщил, что 12 мая ребёнок был выписан в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники детского сада были наказаны в дисциплинарном и уголовном порядке. Управление образования Махачкалы сообщило, что уволены заведующая детским садом, две воспитательницы и помощник воспитателя (няня). Позже стало известно, что все четверо уволенных сотрудников были арестованы.

После ЧП заместитель главы города — начальник управления образования Шаганэ Баймурзаева объявила о проведении внеплановых проверок во всех детских садах Махачкалы. Также была запущена «горячая линия» для сообщений о жестоком обращении с детьми. Несмотря на произошедшее, детский сад №22 продолжает свою работу.