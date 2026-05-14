В Чехии ищут человека, сбежавшего из церкви с 800-летним черепом святой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Чехии полиция ищет человека, который похитил из церковной витрины 800-летний череп святой Здиславы Лемберкской. Об этом пишет The Guardian.

Кража произошла в базилике Святых Лаврентия и Здиславы в Яблонне-в-Подьештеди, примерно в 110 км к северу от Праги. На нечётком кадре с камеры наблюдения видно человека в чёрной одежде, который бежит между скамьями с черепом в руках. Правоохранители предполагают, что похититель, скорее всего, мужчина. Стоимость реликвии ещё устанавливают, однако её историческая ценность, по словам пресс-секретаря полиции Дагмар Сочоровой, «очевидно, не поддаётся оценке».

Архиепископ Праги Станислав Прибыл назвал случившееся ужасной новостью. Он отметил, что череп находился на алтаре в боковой часовне и был важен для паломников как историческая и духовная святыня.

Здислава Лемберкская жила в XIII веке, с 1220 по 1252 год, и была известна помощью бедным. В 1995 году её канонизировал Папа Римский Иоанн Павел II.