В Советске 18-летний парень пришёл в гости к знакомой и избил её сына-подростка

В Советске 18-летний местный житель пришёл в гости к знакомой и несколько раз ударил её сына-подростка. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём в телеграм-канале в четверг, 14 мая.

Конфликт произошёл в августе 2025 года в квартире женщины. После этого прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда 17-летнему пострадавшему. Требования удовлетворили: с нападавшего взыскали 35 тысяч рублей. Его также привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои») и назначили штраф в 30 тысяч рублей.