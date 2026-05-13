В Правдинске 16-летней девушке, подсадившей трёх друзей на наркотики, вынесли приговор

В Правдинске 16-летнюю местную жительницу, предложившую наркотики трём приятелям, отправили в воспитательную колонию. Об этом областной СКР пишет в своём телеграм-канале в среду, 13 мая.

Всё произошло 24 декабря 2025 года. По данным следствия, девушка предложила запрещённые вещества трём знакомым от 12 до 17 лет. После этого один из подростков попал в больницу с признаками отравления, а всех троих позже поставили на учёт к наркологу.

На время следствия девушка находилась под стражей. Правдинский районный суд признал её виновной по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств в отношении трёх несовершеннолетних») и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Жительнице области назначили 5 лет и 4 месяца лишения свободы.