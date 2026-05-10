В Калининградской области бизнесмена заставили заплатить 3 млн рублей за вред, нанесённый почвам в одном из посёлков

В Калининградской области предприниматель выплатил 3 млн рублей за загрязнение почвы отходами. Об этом Росприроднадзор пишет в своём телеграм-канале.

Нарушение выявили во время внеплановой проверки фермы в Кумачёво, где бизнесмен разводил животных. Анализы показали превышение допустимых значений по нескольким показателям, включая металлы и нефтепродукты. После требования возместить ущерб аграрий выплатил всю сумму.