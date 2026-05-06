«Сама сдохнет»: калининградка выжила после пыток, но за 20 лет не дождалась наказания преступников за страдания и убийство мужа

Ссылка Оксана и Борис были счастливой парой. Фото: семейный архив

Ссылка В 2005 году в Калининграде произошло зверское нападение на семью предпринимателей. Шестеро парней ворвались в дом Оксаны и Бориса на Спортивной. Мужчину убили, а его жена чудом выжила после зверских пыток. Бандиты отобрали драгоценности и деньги. Только спустя 20 лет преступление раскрыли, но точка в деле, по мнению семьи, не поставлена. Оксана рассказала «Клопс» о чудовищной ночи, которая переросла в многолетнюю трагедию.

В феврале 2005 года Оксане было 36 лет, Борису — 54 года. Они были успешной и счастливой парой. У обоих второй брак. Борис овдовел, когда дочке было три года, у Оксаны сын от первого мужа, падчерицу она приняла как свою. На момент тех страшных событий девочке было 14, парню — 17 лет. Женщина до сих пор благодарит бога, что в тот субботний вечер дети гостили у бабушек. «Думали, что у нас сейф с миллионами» Особняк на Спортивной, где жили Борис и Оксана, был местом силы и притяжения: семья, работа, встречи с друзьями и родными. Все собирались у них. «К нам приезжали без звонка, в любое время. Прямо у дома стояли боксы, где мы ремонтировали машины. Клиенты, бывало, пригоняли ночью машину, оставляли во дворе, а уже утром говорили, что нужно сделать. Я помогала мужу во всём: ездила за запчастями, материалами, выполняла часть работ. Окончила курсы полировки, и Боря никому, кроме меня, эту работу не доверял. На ремонт нам пригоняли дорогие машины. Клиенты были непростые — начиная от бизнесменов и заканчивая крупными чиновниками и правоохранителями». Одновременно на Спортивной могло стоять на ремонте до десяти автомобилей. Шкурили, разбирали, красили, грунтовали, сушили — работа кипела. Было два-три постоянных специалиста и несколько помощников. «Часто это были молодые мальчишки, которые заканчивали школу, хотели подзаработать. Прибегали к нам: «Дядя Боря, нужно что сделать?» Борис никогда не отказывал, давал что-то простое. Он никогда не обманывал с оплатой. В шутку говорил: мол, сейчас принесу деньги из сейфа. Они знали, какие люди у нас крутятся, какие связи у Бориса. Думали, что в нашем сейфе действительно миллионы. В результате один из нападавших был как раз из таких мальчишек-помощников», — вспоминает Оксана.

Борис с супругой. Фото: семейный архив

«Борис лежит на полу — над ним трое» Днём в субботу, 6 февраля 2005 года, Оксана съездила по делам и навестила родителей: мама — инвалид 2-й группы, отец после инсульта. Вернулась домой к вечеру, помогла мужу в автосервисе: «Мы поужинали, я поднялась на второй этаж почитать. Боря остался внизу смотреть телевизор». Через некоторое время женщина услышала, как кто‑то дёргает гаражные ворота, которые не запирали на замки, хотя территория была огорожена забором. Клиенты могли приехать в любое время. «Я посмотрела в окно — никого не увидела. Потом снова услышала эти звуки. Минут через десять слышу топот внизу, как будто несколько человек ходят по дому. Ещё подумала: что за безобразие, обувь не сняли! Пошла к лестнице — и через пару секунд услышала страшный крик Бориса. Спустившись на несколько ступеней, увидела картину, которая до сих пор перед глазами: Борис лежит на полу, над ним склонились трое. Я видела только затылки. Они стояли ко мне спиной и крутили его. А Борис уже не кричал — он просто рычал, как раненый зверь. Я закричала: «Вы что делаете?!» Поняла, что случилось страшное. Один из незнакомцев закричал: «Держи её!» Ко мне бросились двое и на лестнице сбили с ног. Я не успела разглядеть лица. Парень бил меня ногами, головой об эти деревянные ступени, хватал за волосы. Кровь летела во все стороны. Я только видела, как перед лицом мелькают огромные ботинки. И удары — в голову, живот, по рёбрам», — вспоминает собеседница «Клопс». Мужчины были без масок. К парню, избивавшему Оксану, подошёл подельник, который расправлялся внизу с Борисом. «Всё лицо у меня было залито кровью. Я услышала только его шёпот, он обратился к избивающему меня: «Почему без перчаток и маски?» И ответ: «А зачем? Сейчас мы ей мешок на голову наденем — и всё». Этот шёпот навсегда врезался ей в память. Впоследствии Оксана просмотрела показания всех фигурантов, снятые на видео. Женщина уверена: шептал Вячеслав Семёнов (имя и фамилия изменены) — сейчас он единственный и главный обвиняемый по уголовному делу. «Я его голос, манеру говорить, интонацию не спутаю ни с одним другим», — констатирует женщина. Мужчины натянули жертве на голову тканевый мешок, в какой на производстве заворачивают обувь. Дышать через него было почти невозможно...

Борис не дожил несколько месяцев до 55-летнего юбилея. Фото: семейный архив

«Сама к утру сдохнет» Вскоре мешок насквозь пропитался кровью, которая лилась рекой изо рта, носа, вся голова была в глубоких ранах. Оксана задыхалась. «Меня избивали профессиональными, сильными боксёрскими ударами — позже врачи скажут, что моё тело было перемолотым», — говорит жертва нападения. Они требовали сказать, где сейф, где спрятаны деньги. Говорили, что она осталась одна, мужа уже нет. Женщина рассказала бандитам всё, но им было мало — удары сыпались один за другим. Меня связали толстым шнуром-удлинителем: руки за спиной, к ним подтянули ноги, провод стянули вокруг шеи. В состоянии бублика, как авоську, меня отнесли на второй этаж и там добивали кулаками и ногами, угрожали пистолетом. Сняли золотую цепочку с шеи, пальцы засовывали себе в рот и облизывали языком, чтобы кольца легче соскальзывали. Я думала: хорошо, что не отрубили. На мне остались только серьги — их под мешком не заметили», — вспоминает жуткую ночь Оксана. Несчастная потеряла счёт времени. От боли ничего не понимала: перед глазами были дети, которые останутся сиротами. Когда не было сил терпеть, думала об одном: скорей бы какой-то исход. Наконец её бросили на втором этаже, а уходя решили не добивать: «Сама к утру сдохнет».

Шла по морозу в майке, вся в крови Бандиты ушли. Оксана поняла, что как-то надо освобождаться. Следующий день — воскресенье, никто не приедет. «Я с трудом могла пошевелиться — всё тело адски болело, руки и ноги смотаны за спиной. Кое-как присела, прислонившись к стенке — стала задыхаться. Как снять мешок? Волосы длинные, всё пропитано кровью. Головой елозила, где могла дотянуться. Чудом сумела освободить угол рта и полглаза. Мешок застрял на носу, но я могла дышать и видеть! Я докатилась в спальню, где в ящике тумбы лежали кусачки. Там было всё перевёрнуто. Ящик с инструментом валялся на полу. Зубами я вытащила кусачки, бросала их и перекатывалась, чтобы взять руками. Не знаю, сколько это длилось. Как-то мне удалось перекусить один провод: это был тот, что соединял руки и ноги. Я смогла встать! Руки так и оставались связаны сзади. Я еле спустилась вниз, рискуя полететь с лестницы. Борис лежал в холле, он уже не дышал. Мне было ужасно страшно, но нужно было спасаться. На улице было -160. На мне — топ, стринги, мешок на голове, я вся в крови, со связанными за спиной руками», — с ужасом вспоминает калининградка. Оксана вышла на улицу, сделала несколько шагов и поскользнулась. С трудом поднялась. Рядом был интернат, где семью хорошо знали: супруги дарили школе стройматериалы для ремонта, приносили детскую одежду, продукты, косили на территории траву. «Я дошла до двери и колотила в неё ногами — знала, что там сторож, — рассказывает женщина. — На вопрос: «Кто там?» ответила: «Это Оксана из красного дома». Когда сторож меня увидел, у него округлились глаза и он едва не захлопнул дверь перед моим носом», — говорит собеседница «Клопс». Оксана успела просунуть в щель ногу: «Это я, Оксана, помогите мне!» Шокированный мужчина наконец узнал её — помог войти, развязал, дал одеяло, вызвал милицию и скорую.

С любимой собакой Дуськой. Фото: семейный архив

В шоке от боли и стресса Женщину увезли в БСМП. Она была в шоковом состоянии от боли и стресса, кричала, не давая до себя дотронуться докторам. Толком её так и не обследовали: «Меня даже не смогли уложить, чтобы сделать рентген. Состояние истерики, жуткой боли — я тогда и врача могла ударить». В больницу приехали милиционеры. Оксана протягивала руки и кричала: Вот следы ДНК на руках, берите биологические материалы, делайте экспертизы!» Ей сказали: «Идите вымойте руки». В ту же ночь племянник Бориса увёз Оксану из больницы с грудой рецептов и обезболивающих препаратов, на которых она продержалась около двух месяцев.

В ту ночь в голове женщины крутилась только одна мысль: «Я с детьми одна, Бориса убили. Что делать?» «Утром седьмого февраля я позвонила бабушкам и велела не выпускать детей. Дома всю ночь работала милиция», — вспоминает Оксана. Говоря об экспертизах, женщина добавляет, что винтовая лестница в доме была скользкой. Бандиты наверняка хватались за перила и, будучи без перчаток, оставили следы рук. Но отпечатков так и не нашли.

Оксана с дочерью и братом Бориса на похоронах. Фото: архив семьи

«Ночами я кричала криком» На похоронах Бориса было очень много людей. К Оксане подходили важные и богатые люди — друзья, знакомые, клиенты. Ей соболезновали и обещали: «из-под земли достанем», «накажем», «не уйдут от возмездия». Эти слова произносились клятвенно, однако в результате дело развалилось, а тех людей она больше не видела. «Первое время мне было не до этого. Постоянные боли, страх, панические атаки. Ночами я кричала криком, не могла спать. Кто-то из родственников жил в доме. Утром я выпивала чашку кофе, потом курила сигарету за сигаретой. Когда все ложились, я бродила по дому и смотрела в окна: мне казалось, что к нам лезут со всех щелей. Я поставила дом под охрану и едва ли не каждую ночь давила тревожную кнопку. Мне сказали: тебе надо оттуда бежать, иначе тебя вынесут вперёд ногами», — вспоминает жертва нападения. Через три месяца Оксана переехала к родителям. Особняк остался в наследство дочери Бориса. Став совершеннолетней, девушка сама распорядилась имуществом.

Животный страх не отступал Первые два месяца Оксана будто находилась в состоянии аффекта. Спасали транквилизаторы, но состояние ухудшалось и в какой-то момент стало критическим. «Я начала валиться в обмороки. Друзья буквально взяли за шиворот и привезли в больницу. У меня в организме не было живого места. Кости переломаны, сломанные рёбра давили на лёгкие, я задыхалась. Естественно, были последствия черепно-мозговой травмы», — вспоминает женщина своё состояние. Оксане как воздух нужна была помощь не только хирурга и остеопата, но и психотерапевта: не отступали жуткий животный страх, тревога и паника. «Со мной постоянно кто-то дежурил. Я боялась выйти на улицу. Были дикие головные боли. Скорые ко мне приезжали едва ли не каждый день», — вспоминает Оксана. После убийства отчима её сыну пришлось бросить мореходное училище и выйти на работу. На руках парня остались покалеченная мать, которая больше года не могла работать, и немощные бабушка с дедушкой.

Как начиналось следствие и чем закончилось Уже в середине февраля 2005 года, через несколько дней после нападения, была арестована группа молодых людей. В домах подозреваемых провели обыски. У двоих обнаружили документы семьи, пропавшие во время нападения. «Это были страховки, доверенности на Бориса, документы на машины, мои сберкнижки, страховое свидетельство на дочь Бориса и другие наши бумаги. Позже я поняла, что один из этих двоих был на похоронах Бориса. Почти сразу его вывели из-под следствия: мол, на месте преступления его не было — он всего лишь хранил у себя документы. А вскоре и всех остальных отпустили из-под стражи», — с сожалением рассказывает Оксана. Когда женщина интересовалась, как двигается дело, ей отвечали: «Следствие идёт. Будет что-то известно — мы сообщим». Но, как вспоминает Оксана, её почти не вызывали в милицию, не знакомили с материалами. «Я не участвовала ни в каких следственных действиях. Теперь у меня ощущение, что всё могли развалить сознательно», — рассказывает потерпевшая. А через год, в 2006-м, она получила официальное уведомление: уголовное дело приостановлено. Позднее Оксана узнала, что в 2016 году оно снова всплывало: заключённый одной из колоний назвал имена участников расправы над семьёй. Информацию зафиксировали, но дальше дело не пошло.

С Борисом пришли попрощаться десятки друзей и близких. Фото: архив семьи

Спустя 20 лет появилась надежда В 2025 году Оксана узнала из СМИ, что СК возобновил расследование. Были задержаны шесть человек — как оказалось, всё те же, что и в 2005-м. Появилась надежда, что справедливость восторжествует. Но вскоре пятерых фигурантов, обвиняемых только в разбое, отпустили из СИЗО. «Истекло 15 лет — срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье 162 УК РФ «Разбой». Под стражей остался только один Семёнов, который обвинялся в убийстве Бориса. По версии следствия, именно он задушил мужа», — констатирует Оксана. Сама потерпевшая и её адвокат категорически не согласны с таким решением. Оксана видела, что нападавших было трое, и они вместе убивали Бориса. «Все трое слаженно избивали, пытали, мучили. Действия троих привели к смерти Бориса. Почему только один на скамье подсудимых? Они уверяют, что не хотели убивать и пришли с открытыми лицами и без перчаток. На что они рассчитывали? Оставить его в живых? Они сковали мужа наручниками, надели ему на голову мешок и задушили — это что? Не хотели убивать?» — возмущается жена погибшего.

«Узнала, что преступник — мой клиент» Вот уже много лет её работа снова связана с автомобильным бизнесом: Оксана заказывает и продаёт запчасти для машин. Женщина была в шоке, узнав, что один из её постоянных клиентов — участник той страшной расправы. «Годами он ходил ко мне как обычный клиент. Адекватный, спокойный, вежливый... Я помогала ему с выбором и доставкой деталей. А потом оказалось, что это он дубасил меня ногами на лестнице! Как все эти годы ты смотрел мне в глаза?! Когда узнала об этом, меня неделю трясло. Из нашего общения я знаю, что у него есть семья, ребёнок», — с ужасом говорит женщина. Ей немного известно о фигурантах дела. Самый старший среди нападавших — Семёнов, которому сейчас 45 лет. Один из фигурантов спился. Двое занимаются бизнесом — успешные и респектабельные калининградцы.

«Я хочу справедливого суда» Время от времени Оксана обсуждала семейную трагедию с сыном. На одном из первых судебных заседаний они были вместе. Семёнов хихикал, сидя в клетке и переговариваясь с адвокатом и братом. Жаловался, что в СИЗО у него отобрали сигареты. «Сын не выдержал: «Меня сейчас стошнит от вас!» Они оправдывались и извинились, а я закричала: "А ты не хочешь спросить, как нам эти все годы жилось?!"» — вспоминает потерпевшая. Травмы — моральные и физические — остаются с калининградкой на долгие годы. Она не ездит в общественном транспорте, не ходит по супермаркетам, не обходится без обезболивающих препаратов. Болит шея, нет чувствительности в левой руке: «Не могу поднять чашку с кофе — опрокину. Ездить на механике не могу — руки с ногами одновременно не работают. Не могу долго сидеть, стоять». Суд по делу продолжается. Приговора пока нет. Оксана говорит, что не ждёт мести. Она ждёт честного суда. «Я живу с этим каждый день. Я боюсь людей, я лежу, когда другие ходят. Люди берут в отпуск купальники и платья, а я тащу чемодан ортопедии. Я 20 лет живу калекой. А у них всё нормально: семьи, работа, жизнь. И свобода. Я просто хочу, чтобы суд был справедливым».

Выдержка из постановления

Что говорит адвокат Адвокат Оксаны Елена Арсентьева, как и её клиентка, считает, что часть обвиняемых незаконно избежала ответственности за смерть её супруга. Защитник обратилась с жалобой в прокуратуру. В распоряжении редакции имеется постановление о прекращении уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых. «В марте 2026 года следствие частично прекратило уголовное преследование по статье «Разбой». Ответственность по статье «Убийство» оставили только одному фигуранту. Однако фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о совершении убийства группой лиц. Согласно показаниям самих обвиняемых, они втроём совместно избивали мужчину и душили его. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Бориса наступила от механической асфиксии, при этом у погибшего зафиксированы множественные травмы, в том числе переломы хряща гортани и десятки ударов по телу. Нападавшие действовали согласованно и понимали последствия. По нашему мнению, прекращение уголовного преследования в отношении части фигурантов противоречит материалам дела и нарушает права потерпевших. Мы будем заявлять о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ в связи с наличием оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления», — пояснила «Клопс» свою позицию адвокат Арсентьева.