В Калининграде мужчина позвал в гости и до смерти забил приятеля, когда тот перестал себя контролировать

Житель Калининграда до смерти избил знакомого, который потерял контроль во время застолья. Об этом пресс-служба областного суда сообщает в своём канале на платформе Макс во вторник, 5 мая.

В ночь на 14 октября прошлого года мужчины выпивали в квартире на Южном бульваре. В какой-то момент между ними возник конфликт. Хозяина разозлило поведение гостя, и он не менее девяти раз ударил приятеля по голове и десяти — по телу. Пострадавший скончался на месте.

Смягчающими обстоятельствами признали раскаяние, положительные характеристики, извинения перед потерпевшей стороной, вызов скорой помощи после преступления и наличие малолетнего ребёнка на иждивении. Суд также учёл состояние здоровья калининградца и его помощь следствию.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ему назначили восемь лет колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.