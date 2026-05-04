После нападения пенсионера с топором на соседа в Багратионовском районе полиция возбудила уголовное дело

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Багратионовском районе возбуждено уголовное дело по факту нападения пенсионера с топором на соседа. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники МО МВД России «Багратионовский» возбудили дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сам потерпевший Алексей сообщил «Клопс», что на следующий день после инцидента, 1 мая, мужчину вызывали в районный отдел полиции, где он дал показания.