15:48

Калининградец приехал к брату и нашёл его истекающим кровью, раненый умер в больнице

  1. Происшествия
Автор:

В Калининграде 50-летний мужчина скончался в больнице после нескольких ножевых ранений в живот. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона. 

Утром 29 апреля к калининградцу, жившему в одном из СНТ Ленинградского района, пришёл брат, с которым они договорились встретиться. Мужчина приехал в дом к родственнику и обнаружил его без сознания, истекающего кровью. 

Медики скорой диагностировали четыре колото-резаные раны живота, большую кровопотерю, геморрагический  шок. Пострадавшего доставили в БСМП, он впал в кому и умер. 

В региональном СКР комментировать ситуацию отказались. Известно, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). 

6 748
Криминал