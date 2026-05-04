Калининградец приехал к брату и нашёл его истекающим кровью, раненый умер в больнице

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 50-летний мужчина скончался в больнице после нескольких ножевых ранений в живот. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Утром 29 апреля к калининградцу, жившему в одном из СНТ Ленинградского района, пришёл брат, с которым они договорились встретиться. Мужчина приехал в дом к родственнику и обнаружил его без сознания, истекающего кровью.

Медики скорой диагностировали четыре колото-резаные раны живота, большую кровопотерю, геморрагический шок. Пострадавшего доставили в БСМП, он впал в кому и умер.

В региональном СКР комментировать ситуацию отказались. Известно, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).