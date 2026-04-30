Скутер не уступил дорогу легковушке: подробности смертельной аварии в Романово

В Романово скутерист 1949 года рождения не уступил дорогу легковушке, что и стало причиной смертельной аварии. Подробности происшествия раскрыли в ГАИ региона.

В четверг, 30 апреля, в 7:50 на 3,6 км трассы А217, при подъезде к Пионерскому, скутерист, выезжая со второстепенной дороги на главную, проигнорировал знак «Уступите дорогу», из-за чего столкнулся с Volkswagen под управлением автомобилиста 1969 года рождения. Водитель скутера скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.