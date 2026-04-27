В Советске машина переехала молодую женщину: водитель скрылся, а пострадавшая умерла в больнице

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Советске мужчина на Audi переехал женщину и скрылся с места ДТП, пострадавшая скончалась в больнице. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД и знакомый с ситуацией источник.

ДТП произошло 15 апреля около 20:15 недалеко от Дворца бракосочетаний. Женщину 1995 года рождения обнаружили местные жители, она лежала на дороге.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в БСМП. У неё были множественные переломы. По характеру травм медики предположили, что пациентка стала жертвой ДТП и сообщили о случившемся в полицию. На следующий день, 16 апреля, пострадавшая скончалась. По данным источника, предполагается, что в момент ДТП женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Погибшая приехала из другого города и работала вахтовым методом на заводе по изготовлению крабовых палочек.

«Водитель установлен, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Полицейские изъяли машину и поместили её на штрафстоянку, ведётся расследование», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.