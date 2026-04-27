В Чаде две семьи поссорились из-за воды, погибли 42 человека

В Чаде в результате конфликта двух семей из-за источника воды 42 человека погибли и 10 ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на африканские СМИ.

По словам вице-премьера страны Лимана Махамата, бытовой конфликт перерос в акции возмездия, при этом насилие не связано с «классическими столкновениями между общинами». Власти направили на восток республики военных, чтобы стабилизировать ситуацию, в комиссию, которая на месте должна разобраться со вспышкой агрессии, вошли вице-премьер, министр обороны и глава генштаба. Нехватка ресурсов также вызвана наплывом беженцев из соседнего Судана.