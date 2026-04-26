На Маршала Покрышкина Honda врезалась в забор

В Калининграде водитель автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в забор. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в субботу, 25 апреля, в 22:10 на ул. Маршала Покрышкина. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь по ул. Маршала Покрышкина со стороны Московского проспекта в сторону ул. Молодой гвардии, не справился с управлением и допустил наезд на придорожное ограждение справа по ходу движения.

В результате дорожного происшествия водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.